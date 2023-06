Russia: aperto nuovo processo a Navalny per 'estremismo'

Un nuovo processo con l'accusa di "estremismo" è cominciato oggi nei confronti dell'oppositore russo Alexei Navalny. La prima udienza, riferisce il canale televisivo Dozhd, si è aperta presso la colonia penale di Vladimir dove Navalny sta già scontando una pena a nove anni di reclusione per frode, una accusa che ha sempre respinto affermando che è politicamente motivata. Con Navalny siede sul banco degli imputati Daniel Kholodny, ex direttore tecnico del canale Navalny Live. I giornalisti non sono ammessi nell'aula ma in una stanza separata dove possono seguire l'udienza attraverso il sistema televisivo a circuito chiuso.