Quattro morti palestinesi negli scontri in Cisgiordania

E' salito a 4 il numero dei palestinesi uccisi nei violenti scontri con l'esercito israeliano a Jenin, in Cisgiordania. Lo ha fatto sapere il ministero della Sanità locale, citato dalla Wafa, che ha identificato il quarto ucciso in Qais Majdi Adel Jabareen (21 anni) che si aggiunge a Khaled Azzam Darwish (21 anni), Ahmed Yusef Saqr (15) e Qassam Faisal Abu Sariya (29). Il numero dei feriti è ora di 45, 9 dei quali definiti

gravi.

La Wafa ha detto che l'esercito è entrato a Jenin per arrestare alcuni sospetti, tra cui il figlio di un alto esponente di Hamas in Cisgiordania Jamal Abu al-Hija, che si trova in carcere in Israele.

In precedenza, le autorità sanitarie palestinesi avevano diffuso un primo bilancio di 18 feriti da proiettili negli scontri, dei quali tre si trovavano in condizioni critiche, per poi informare che uno dei feriti, saliti intanto a 22, era morto.

Da parte sua, un portavoce militare israeliano ha detto che l'operazione dell'esercito a Jenin era per "catturare 2 sospetti ricercati" con "un massiccio scambio di spari tra soldati e uomini armati nell'area", ancora in corso, aggiungendo che "è stato lanciato un vasto numero di ordigni esplosivi contro i soldati che hanno risposto". Inoltre, "un veicolo militare è stato colpito da un ordigno mentre usciva dalla città. Il veicolo è stato danneggiato".

Dopo aver "identificato uomini armati, elicotteri dell'esercito hanno aperto il fuoco in modo da favorire l'uscita dei militari". Video sui social

mostrano almeno un razzo sparato dall'elicottero. Il portavoce dell'esercito ha inoltre aggiunto che sette militari israeliani sono rimasti feriti negli scontri con i palestinesi ancora in corso a Jenin. Due sono soldati (feriti non in maniera grave) e 5 sono agenti della polizia di frontiera (non gravi). Tutti sono stati trasportati in ospedale.

Un appello alla comunità internazionale, ed in particolare all'Amministrazione Biden, affinchè intervenga "per mettere fine alla follia israeliana" è stato lanciato da Nabil Abu Rudeina, portavoce del presidente palestinese Abu Mazen, in seguito ai duri scontri di oggi. "I continui massacri perpetrati dagli occupanti - ha detto Abu Rudeina, secondo la agenzia di stampa Wafa - sono tentativi di Israele di far esplodere la regione e di trascinare tutti in

un vortice di violenze".