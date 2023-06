Naufragio Grecia: sono 3 i corpi trovati oggi al largo di Pylos

(ANSA) - ATENE, 19 GIU - Sono tre i corpi trovati oggi dalla guardia costiera greca durante la ricerca di sopravvissuti a quasi una settimana dal naufragio di un peschereccio a largo di Pylos. Il bilancio dei cadaveri recuperati sale così a 80.

Una portavoce della guardia costiera ha dichiarato che i corpi "erano in stato di decomposizione" e non è stato possibile identificarne immediatamente il sesso. Sono stati trovati nel mare a ovest della penisola del Peloponneso. Le navi della guardia costiera non hanno smesso di cercare eventuali possibili sopravvissuti. Finora hanno salvato 104 persone dal peschereccio, che secondo i soccorritori, trasportava "centinaia" di migranti. Nove uomini egiziani sono stati arrestati come sospetti trafficanti e domani compariranno davanti a un magistrato. (ANSA).