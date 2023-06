Imo, 'elogiamo sforzi delle autorità greche, salvate molte vite'

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - "Elogio gli sforzi delle autorità greche e delle squadre coinvolte nell'operazione di ricerca e salvataggio, che hanno permesso di salvare molte vite. È importante per noi riconoscere gli sforzi lodevoli delle guardie costiere, delle marine, delle agenzie di ricerca e di soccorso e di altre navi che continuano a salvare coloro che sono in difficoltà in mare, agendo nel migliore spirito e nella tradizione della navigazione". Lo dichiara Kitack Lim, Segretario Generale dell'Organizzazione Marittima Internazionale, a proposito del naufragio della nave con centinaia di migranti a bordo a largo della Grecia.

"È un fatto triste che migliaia di persone intraprendano pericolose traversate in mare su navi non sicure mettendo la loro vita nelle mani di operatori senza scrupoli", continua Lim, che assicura: "L'Imo continuerà a lavorare con altri nel sistema delle Nazioni Unite, come il Gruppo Inter-Agenzia sulla protezione dei rifugiati e dei migranti che si muovono via mare, per affrontare la complessità di questo problema umanitario e le pratiche non sicure associate al trasporto di migranti via mare".

"Ogni vita persa in mare è una di troppo", ha concluso il segretario, offrendo le sue condoglianze "a tutti coloro che sono stati colpiti da questa tragedia". (ANSA).