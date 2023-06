Guterres, Sudan nella distruzione a velocità senza precedenti

Il Sudan sta sprofondando "nella morte e nella distruzione a una velocità senza precedenti".

L'allarme arriva dal segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres.

Aprendo una conferenza di raccolta fondi per rispondere alla crisi umanitaria, ha sottolineato che "senza un forte sostegno internazionale, il Sudan potrebbe diventare rapidamente un luogo di anarchia e causare insicurezza in tutta la regione".

Due mesi di conflitto hanno già causato più di 2.000 vittime e oltre di 2,2 milioni di sfollati e rifugiati. Le Nazioni Unite hanno lanciato due appelli ai donatori per far fronte alla crisi: aiuti umanitari in Sudan e ai rifugiati nei paesi ospitanti. In totale quest'anno ammontano a 3 miliardi di dollari, ma finora sono stati finanziati per meno del 17%.

"La situazione in Darfur e Khartoum è terribile - ha aggiunto Guterres - I combattimenti infuriano con le persone attaccate nelle loro case e per le strade".