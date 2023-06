Cauzione per l'ex premier pachistano Khan prorogata al 4 luglio

(ANSA) - ISLAMABAD, 19 GIU - La cauzione per l'ex primo ministro pakistano, Imran Khan, al centro di forti tensioni politiche e da oltre un anno coinvolto in decine di provvedimenti giudiziari, è stata prorogata fino al 4 luglio. Lo ha reso noto uno dei suoi avvocati dopo l'udienza in tribunale nell'ambito di un caso di corruzione.

L'arresto di Khan, avvenuto il 9 maggio a Islamabad, ha scatenato violenti scontri tra i suoi sostenitori e la polizia, che hanno causato almeno 9 morti, prima del suo rilascio avvenuto tre giorni dopo. Secondo uno dei suoi avvocati, Gohar Khan, all'ex stella del cricket è stata concessa la libertà su cauzione anche per altri 15 casi che vengono esaminati da tre tribunali.

Khan, che è stato estromesso dal potere nell'aprile 2022 in seguito a una mozione di sfiducia, ritiene che il governo voglia tenerlo lontano dalle prossime elezioni, previste per ottobre, e intende farlo arrestare di nuovo. Lo stesso ex premier ha incitato i suoi sostenitori a continuare le proteste. (ANSA).