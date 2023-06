Blinken, gli Usa non sostengono l'indipendenza di Taiwan

(ANSA) - WASHINGTON, 19 GIU - Gli Stati Uniti non sostengono l'indipendenza di Taiwan ma sono "preoccupati per le azioni provocatorie" della Cina nello stretto. Lo ha detto il segretario di Stato americano Antony Blinken in una conferenza stampa con il presidente cinese Xi Jinping ribadendo che Washington supporta la politica dell''unica Cina'. (ANSA).