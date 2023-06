Blinken a Pechino incontra capo della diplomazia cinese Wang Yi

(ANSA) - PECHINO, 19 GIU - E' in corso a Pechino l'incontro tra il segretario di Stato americano Antony Blinken e il capo della diplomazia cinese Wang Yi. Il colloquio a porte chiuse si svolge nel complesso diplomatico di Diaoyutai, nel distretto di Haidian della capitale cinese.

Blinken è il primo segretario di Stato americano a recarsi in Cina in quasi cinque anni. Arrivato ieri a Pechino, ha incontrato per la prima volta il suo omologo cinese Qin Gang, con il quale ha avuto colloqui "franchi, sostanziali e costruttivi", secondo il Dipartimento di Stato americano. Qin Gang è il ministro cinese degli Affari esteri, mentre Wang Yi è il principale funzionario incaricato delle questioni diplomatiche all'interno del Partito comunista cinese (Pcc): figura predominante nella politica estera cinese. Blinken oggi potrebbe incontrare anche il presidente cinese Xi Jinping, prima di una conferenza stampa prevista per fine giornata. (ANSA).