Svizzeri al voto su neutralità climatica entro il 2050

Minimum tax per i grandi gruppi di imprese internazionali, una nuova legge per conseguire la neutralità climatica entro il 2050 e una modifica della legge sul Covid-19: sono i tre temi sui quali gli Svizzeri si pronunciano oggi in una votazione a livello federale.

I sondaggi indicano che dalle urne dovrebbero scaturire tre "Sì", in linea con le raccomandazioni di voto del governo e del parlamento.

I seggi chiudono alle ore 12 in tutto il Paese e le prime tendenze sui risultati sono attese nel primo pomeriggio. La maggioranza degli aventi diritto ha già votato per corrispondenza.