Imposto il divieto di balneazione a Odessa

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - Vietato fare il bagno nel mare di Odessa, le spiagge sono state dichiarate inadatte alla balneazione a causa del significativo deterioramento delle condizioni dell'acqua. Il divieto arriva direttamente dal Comune della città, un tempo meta di vacanze. Secondo l'ufficio del sindaco, la balneazione rappresenta un rischio per la salute della popolazione della città.

Anche in Crimea, altra famosa località balneare, sarebbero pochissime le persone in spiaggia, come riportato da Unian.

Secondo il media ucraino, le persone evitano il mare perché spaventate dalla portata della possibile controffensiva di Kiev, oltre che da problemi idrici. (ANSA).