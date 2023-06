Blinken a Pechino, iniziato l'incontro con Qin

Il Segretario di Stato americano Antony Blinken ha dato il via ai colloqui a Pechino con il ministro degli Esteri cinese Qin Gang. Lo riporta la Cnn.

Anche l'emittente televisiva cinese China central television ha riferito dell'inizio della discussione, postando una foto in cui i due si stringono la mano e spiegando che "sono iniziati ufficialmente i colloqui tra i ministri degli Esteri di Cina e Stati Uniti".

Blinken è il primo Segretario di Stato a recarsi in Cina in 5 anni e il più alto funzionario statunitense a compiere una missione di questo tipo da quando il Joe Biden è entrato in carica all'inizio del 2021 come presidente.