Uganda: attacco islamista in una scuola, trovati 41 corpi

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - Almeno 41 persone, in gran parte studenti, sono morte in un "attacco terroristico" contro una scuola nell'Uganda occidentale, secondo quanto riferito da un portavoce della polizia del Paese dell'Africa orientale. Il fatto è avvvenuto a Bwera, una città vicino al confine con la Repubblica Democratica del Congo. Il sindaco Selevest Mapoze afferma che sono stati recuperati 41 corpi, tra cui quelli di 38 studenti. Uccisi, fuori dalla scuola, anche una guardia e due membri della comunità locale.

La polizia afferma che i ribelli delle Forze democratiche alleate (Fda) che da anni lanciano attacchi dalle loro basi nell'instabile Congo orientale, hanno effettuato il raid venerdì scorso alla scuola secondaria di Lhubiriha nella città di confine di Mpondwe.La scuola, mista e di proprietà privata, si trova nel distretto ugandese di Kasese, a circa 2 chilometri dal confine con il Congo. Un funzionario governativo e un portavoce militare hanno detto che alcuni studenti sono stati rapiti.

"Un dormitorio è stato incendiato e un negozio di alimentari saccheggiato". "Alcuni corpi sono stati bruciati in modo irriconoscibile"- ha riferito la poizia, cha ha individuato gli aggressori nel Parco nazionale dei Virunga, in Congo. (ANSA).