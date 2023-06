Naufragio Grecia: continuano le ricerche per trovare i dispersi

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - Dopo più di 72 ore, continuano le ricerche in acque internazionali, a 47 miglia nautiche a sud-ovest dalla greca Pylos, per individuare gli eventuali dispersi a seguito del naufragio del peschereccio di migranti provenienti da Tobruk, in Libia. Lo riportano i media greci, tra cui l'emittente pubblica Ert e il media Iefimerida.

La tragedia ha causato la morte di almeno 78 persone, di cui sono stati ritrovati i corpi, mentre 104 sono state tratte in salvo. In totale, a bordo, c'erano circa 750 persone secondo le testimonianze. Una fregata della Marina, tre navi costiere e un elicottero della Guardia Costiera stanno partecipando alle ricerche.

Intanto, uno dei nove uomini fermati ieri nell'ambito delle indagini del naufragio a largo di Pylos ha confessato il suo coinvolgimento nel traffico di migranti. Lo riporta Kathimerini, secondo cui l'uomo ha ammesso di aver ricevuto denaro per svolgere lavori a bordo della nave 'Adriana' durante il viaggio, ma ha smentito di essere un "membro chiave" del traffico di migranti. Gli altri otto egiziani fermati, invece, hanno negato le accuse di aver costituito un'organizzazione criminale, aver causato un naufragio e aver messo in pericolo la vita delle persone a bordo. (ANSA).