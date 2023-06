Caldo estremo nel nord dell'India, '60enni restino a casa'

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - Almeno 34 persone sono morte negli ultimi due giorni in Uttar Pradesh, nell'India settentrionale, Stato indiano in cui si stanno registrando temperature molto al di sopra della media, tanto che i medici hanno consigliato ai cittadini di età superiore ai 60 anni di non uscire di casa durante il giorno. Lo riporta l'Ap su suo sito.

Le persone decedute avevano tutte più di 60 anni e condizioni di salute pregresse che potrebbero essere state esacerbate dal caldo intenso. Le vittime risiedevano nel distretto di Ballia, a circa 300 chilometri a sud-est di Lucknow, la capitale dello stato dell'Uttar Pradesh.

Giovedì sono stati segnalati ventitré decessi e altri 11 sono morti venerdì, ha detto l'ufficiale medico capo di Ballia, Jayant Kumar.

"Tutte le persone soffrivano di alcuni disturbi e le loro condizioni sono peggiorate a causa del caldo estremo", ha detto sabato Kumar all'Associated Press. Ha detto che la maggior parte dei decessi sono stati causati da infarto, ictus cerebrale e diarrea.

Diwakar Singh, un altro ufficiale medico, ha detto che queste persone sono state ricoverate nell'ospedale principale di Ballia in condizioni critiche. "soprattutto le persone anziane sono vulnerabili al caldo estremo", ha detto.

I dati del Dipartimento meteorologico indiano mostrano che venerdì Ballia ha riportato una temperatura massima di 42,2 gradi, ovvero 4,7 gradi sopra il normale.

L'estate torrida ha provocato interruzioni di corrente in tutto lo stato, lasciando le persone senza acqua corrente, ventilatori o condizionatori d'aria e molti hanno organizzato proteste. (ANSA).