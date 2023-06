L'Ucraina deve rispettare gli stessi standard delle altre nazioni per essere parte della Nato: lo ha detto il presidente americano Joe Biden ai reporter.

Sempre parlando della guerra in Ucraina, "è totalmente irresponsabile" per la Russia dispiegare armi nucleari tattiche in Bielorussia, ha detto Biden.

Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato che spera di incontrare il presidente cinese Xi Jinping nei prossimi mesi.