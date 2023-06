A Giacarta la prima visita di Stato dell'Imperatore Naruhito

(ANSA) - TOKYO, 17 GIU - Prima visita di Stato dell'Imperatore giapponese Naruhito e la consorte Masako dall'insediamento al Trono del Crisantemo, nel 2019. La coppia reale è atterrata oggi nella capitale indonesiana Giacarta per un viaggio di 6 giorni che comprenderà un incontro con il presidente Joko Widodo e una visita a un cimitero militare in onore dei soldati indonesiani e giapponesi.

Durante la Seconda guerra mondiale, con i Paesi Bassi occupati dalla Germania, il Giappone ha governato l'Indonesia per poco più di tre anni, allora sotto il controllo della Compagnia olandese delle Indie orientali. La resa del Giappone alla fine del conflitto ha poi aperto la strada all'indipendenza del Paese del Sud-est asiatico nel 1945, nonostante i tentativi olandesi di riconquistare la loro ex colonia. "Dopo la guerra il Giappone ha lavorato duramente per contribuire alla pace e la prosperità con i Paesi asiatici, tra cui l'Indonesia", ha detto Naruhito ai media a Tokyo prima del viaggio. "Grazie alle nostre relazioni diplomatiche spero che questa visita contribuisca ad approfondire i legami amichevoli tra i due Paesi".

La coppia reale visiterà un cimitero militare a sud di Giacarta dove sono sepolti 28 soldati giapponesi che combatterono durante la Guerra d'indipendenza indonesiana tra il 1945 e il 1949. Si recheranno anche in un nuovo deposito di treni ad alta velocità (Mrt) costruito nella capitale con il sostegno del Giappone, assieme a un'opera per la prevenzione delle inondazioni sempre finanziata da Tokyo. L'imperatore visiterà inoltre il più grande tempio buddista del mondo a Borobudur, nella parte centrale dell'isola di Giava.

La coppia reale ha da poco ripreso le attività pubbliche dopo i limiti sugli spostamenti imposti durante la pandemia da Covid.

Il loro primo viaggio all'estero dopo l'incoronazione è avvenuto nel settembre dello scorso anno, per partecipare al funerale della regina Elisabetta II a Londra. (ANSA).