Putin, obbligati ad aumentare la spesa per la difesa

"La Russia è obbligata ad aumentare la spesa per la difesa per garantire la sicurezza del paese". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin nel suo intervento al forum economico di San Pietroburgo, come riporta Ria Novosti.

"Il pil russo è cresciuto del 3,3%, un anno fa gli imprenditori erano in pensiero ma il risultato del nostro lavoro collettivo ha funzionato". Così il presidente russo Vladimir Putin nel suo intervento al forum economico di san Pietroburgo.

(ANSA).