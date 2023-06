Putin chiede minuto silenzio per Berlusconi durante Forum

(ANSA) - MOSCA, 16 GIU - Il presidente russo Vladimir Putin ha chiesto oggi di rispettare un minuto di silenzio in memoria di Silvio Berlusconi durante il Forum economico internazionale di San Pietroburgo.

Putin ha definito Berlusconi "un leader di livello mondiale" e ha ricordato in particolare i suoi sforzi per fare avvicinare la Russia e la Nato. (ANSA).