Narendra Modi guiderà la Giornata Mondiale dello Yoga dall' Onu

(ANSA) - NEW DELHI, 16 GIU - Il prossimo 21 giugno il premier indiano Modi guiderà da New York le celebrazioni della Giornata mondiale dello yoga, nel Quartier generale delle Nazioni Unite: lo fa sapere il Ministero agli Esteri di Delhi, in un comunicato che annuncia la visita ufficiale di Modi in due Paesi, Stati Uniti ed Egitto, dal 20 al 25 giugno. Da New York Modi si sposterà a Washington dove sarà ricevuto alla Casa Bianca dal Presidente Biden e dalla first lady e parteciperà ad una cena di Stato organizzata in suo onore, per poi intervenire il giorno successivo ad una sessione congiunta del Congresso degli Stati Uniti.

La visita del premier indiano in Egitto segue quella in India del presidente egiziano El-Sisi invitato in gennaio come ospite d'onore alle festività del Giorno della Repubblica. (ANSA).