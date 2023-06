Migranti: leader opposizione Tunisia, 'no ad accordi nascosti'

(ANSA) - TUNISI, 16 GIU - Abir Moussi, leader del Partito Destouriano libero (Pdl), formazione politica laica ispirata al Bourghibismo, ha annunciato tramite i propri canali social, l'organizzazione di una manifestazione "a difesa della sovranità della Tunisia e del suo popolo" per domenica prossima davanti al ministero degli Esteri della capitale.

L'annuncio arriva dopo una manifestazione del Pdl, tenutasi nei pressi dell'ambasciata d'Italia a Tunisi, riportata dall'agenzia di stampa Tap, in cui Moussi e i suoi sostenitori hanno protestato contro quello che definiscono un "accordo nascosto sotto il tappeto" tra Tunisia ed Europa sul tema migratorio.

In riferimento alla recente visita a Tunisi della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, del primo ministro olandese Mark Rutte e del presidente del Consiglio Georgia Meloni, Moussi ha denunciato "un accordo sull'immigrazione irregolare concluso nelle stanze buie", dichiarando di essere "contro qualsiasi accordo sull'immigrazione irregolare concluso dallo Stato tunisino nelle camere oscure, i cui contenuti e clausole non siano resi pubblici", riporta la Tap. (ANSA).