Senza successo la ricerca dei migranti dispersi in Grecia

L'operazione di ricerca e salvataggio per trovare le persone ancora disperse dopo il naufragio in Grecia è proseguita nella notte senza successo e il numero dei morti accertati è rimasto invariato a 78, non sono stati trovati nuovi sopravvissuti. Lo riporta l'agenzia greca Ana-Mpa. Il numero di persone che era a bordo era stimato attorno alle 750, di cui ne sono state tratte in salvo solo 104.

Una fregata della Marina ellenica, un elicottero della Marina e tre navi vicine stanno attualmente operando nell'area di ricerca.

In tribunale i sospetti trafficanti

Nove uomini egiziani arrestati come sospetti trafficanti di migranti a bordo del peschereccio affondato al largo di Pylos sono stati condotti davanti al pubblico ministero di Kalamata e accusati. È stato dato loro tempo fino a lunedì per preparare la loro versione dei fatti. Lo riporta l'agenzia greca Ana-Mpa. Sono accusati di aver costituito un'organizzazione criminale per l'ingresso illegale di migranti, di aver causato un naufragio e di aver messo in pericolo delle vite. I nove uomini, rispettivamente di 26, 21, 40, 36, 32, 26, 22, 29 e 20 anni, erano l'equipaggio del peschereccio e si ritiene che ognuno abbia avuto un ruolo distinto nel trasporto dei migranti. Otto sono detenuti presso la stazione di polizia di Kalamata, mentre il nono rimane sotto sorveglianza presso l'ospedale di Kalamata.

Il trasferimento dei superstiti

È iniziato il trasferimento dei 104 migranti sopravvissuti al naufragio a sud del Peloponneso dal porto di Kalamata alla struttura di accoglienza di Malakasa, a nord di Atene. Tra loro ci sono alcuni minori che saranno trasferiti prima nel campo di accoglienza per completare le procedure di identificazione e poi verranno ospitati in alcune strutture minorili. Al momento, due autobus sono al porto di Kalamata dove i migranti salvati vengono gradualmente fatti salire.