Frontex, +158% arrivi sulla rotta Med centrale in 5 mesi

(ANSA) - BRUXELLES, 16 GIU - La rotta del Mediterraneo centrale è il percorso più seguito dagli immigrati arrivati in Europa nei primi cinque mesi dell'anno. Lo ha reso noto Frontex, precisando che tra gennaio e maggio gli arrivi sono stati oltre 50.300, il 158% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, pari a circa la metà degli arrivi totali. Complessivamente gli arrivi di migranti in Europa attraverso le varie rotte seguite sono cresciuti del 12%, segnala Frontex, proprio in ragione dell'aumento del flusso registrato sulla rotta del Mediterraneo centrale che porta soprattutto in Italia. (ANSA).