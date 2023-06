Esplosioni a Kiev, in corso visita presidente Sudafrica

(ANSA) - ROMA, 16 GIU - Esplosioni sono state udite questa mattina a Kiev, durante la missione di pace del presidente del Sudafrica, Cyril Ramaphosa, nella capitale. Lo riporta l'emittente statale ucraina Suspilne. In precedenza erano scattate le sirene antiaeree dopo il lancio di missili da crociera Kalibr russi dal Mar Nero verso la regione di Kiev.

"Un'esplosione nella capitale. Nel quartiere di Podilskyi. I missili continuano a volare su Kiev", ha scritto su Telegram il sindaco Vitalii Klitschko. Intanto, due razzi dei sistemi di difesa antimissile di Kiev sono stati lanciati per intercettare i missili russi provenienti dal sud-est della città, riporta il Guardian, secondo cui i missili russi hanno sorvolato la sua sede e poco dopo si sono sentite le esplosioni. L'allarme aereo era scattato questa mattina su tutto il territorio nazionale - con particolare rilevanza nelle regioni ucraine di Mykolaiv, Kherson, Dnipropetrovsk, Kirovohrad, Cherkasy e Vinnytsia - in seguito al lancio da parte delle forze russe di missili da crociera Kalibr da navi nel Mar Nero, aveva reso noto l'Aeronautica militare del Paese. (ANSA).