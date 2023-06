Epidemia di dengue in Perù, si dimette ministra della Salute

(ANSA) - LIMA, 16 GIU - La ministra della Salute del Perù, Rosa Gutiérrez, ha rassegnato le sue dimissioni davanti al plenum del Parlamento riunito per ascoltarla sull'emergenza legata ad una incontrollata epidemia di dengue in diverse regioni del Paese che ha già causato oltre 100 morti. La presidente della Repubblica, Dina Boluarte, riferisce l'agenzia di stampa statale Andina, ha accettato le dimissioni ringraziandola per il suo "duro e intenso lavoro" al servizio del Paese.

Via Twitter Boluarte ha colto l'occasione per ribadire "l'impegno di questo governo a raddoppiare tutti gli sforzi per portare assistenza sanitaria di qualità a tutta la popolazione peruviana".

Di professione medico chirurgo, Gutiérrez, che aveva assunto il suo incarico il 10 dicembre 2022, aveva assicurato una soluzione dell'emergenza "in 15 giorni": la ministra si è scusata per questa dichiarazione prima di dimettersi. (ANSA).