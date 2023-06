Cremlino, 'Putin aperto a contatti per questione ucraina'

(ANSA) - ROMA, 16 GIU - Il presidente russo Vladimir Putin è aperto a qualsiasi contatto e idea per discutere le varie opzioni per risolvere la questione ucraina: lo afferma il Cremlino, come riporta Interfax.

"Il presidente Putin era e rimane aperto a qualsiasi contatto per discutere le opzioni di risoluzione del problema ucraino", ha dichiarato oggi ai media il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. (ANSA).