Ucraina: 'Già svolgiamo il ruolo di fianco est della Nato'

L'Ucraina sta già, di fatto, svolgendo il ruolo di fianco orientale della Nato, proteggendo l'Europa dalla Russia: lo ha detto il ministro della Difesa ucraino, Oleksiy Reznikov, in un'intervista a Voice of America. L'Ucraina, che svolge già il ruolo di fianco orientale de facto della Nato, "proteggendo l'Europa democratica e civile dalla barbara Russia", si aspetta che il blocco chiarisca "quando e come diventeremo membri a pieno titolo dell'Alleanza", durante il vertice della Nato a Vilnius, ha affermato Reznikov.

Le forze russe hanno attaccato Odessa con 13 droni Shahed durante la notte, tutti distrutti dalle difese aeree ucraine. Lo ha reso noto su Telegram il portavoce dell'amministrazione militare regionale Serhiy Bratchuk. Ieri uno dei missili Kalibr lanciati dai russi sulla città portuale ha centrato il magazzino di un supermercato, uccidendo sul colpo tre addetti.

Una persona è rimasta ferita la notte scorsa durante un altro attacco russo contro la città di Kryvyi Rih, nell'Ucraina centro-meridionale, che ha colpito due complessi industriali: lo ha reso noto su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale, Sergiy Lysak, come riporta Ukrinform. "Questa notte il nemico ha attaccato di nuovo Kryvyi Rih con i razzi. Due imprese industriali sono state colpite. Un uomo di 38 anni è rimasto ferito. È ricoverato in condizioni non gravi", si legge nel post. L'attacco ha causato ingenti danni, anche a gasdotti, ha aggiunto Lysak. È la seconda volta che Kryvyi Rih, la città natale del presidente Volodymyr Zelenskiy, viene presa di mira da attacchi russi questa settimana. Martedì mattina almeno 12 persone sono morte e molte altre sono rimaste ferite dopo che un missile ha colpito un condominio e un negozio di alimentari della città.

La difesa aerea russa nella Crimea annessa ha intercettato la notte scorsa nove droni ucraini: lo sostiene l''amministratore russo della penisola, Sergei Aksenov, come riporta Rbc-Ucraina. In particolare, ha spiegato Aksenov su Telegram, sei droni sono stati abbattuti e altri tre sono stati fatti atterrare con l'aiuto di apparecchiature elettroniche. "Un drone è esploso nel distretto di Krasnogvardeisky, nel villaggio di Dokuchaevo", ha aggiunto senza fornire dettagli.

Il Giappone è in trattative per fornire proiettili di artiglieria agli Stati Uniti in modo da potenziare le scorte di munizioni destinate alla controffensiva ucraina contro la Russia: lo riporta il Wall Street Journal, che cita fonti a conoscenza del dossier. In particolare, Tokyo sta valutando la possibilità di fornire proiettili da 155 mm secondo un accordo del 2016 che prevede la condivisione di munizioni nell'ambito della sua alleanza di lunga data con gli Stati Uniti nel settore della difesa.

La Bielorussia ha iniziato a ricevere armi nucleari tattiche dalla Russia: lo ha dichiarato oggi il presidente Alexander Lukashenko in un'intervista alla Tv di Stato russa Rossiya-1, sottolineando che alcune di esse sono tre volte più potenti delle bombe atomiche sganciate dagli Stati Uniti su Hiroshima e Nagasaki nel 1945. Lo riportano i media internazionali, che citano l'intervista postata sul canale Telegram dell'agenzia di stampa bielorussa Belta. "Abbiamo missili e bombe che abbiamo ricevuto dalla Russia", ha dichiarato Lukashenko. "Le bombe sono tre volte più potenti di quelle (sganciate su) Hiroshima e Nagasaki", ha aggiunto, parlando su una strada in una radura della foresta con veicoli militari parcheggiati nelle vicinanze e una sorta di deposito militare visibile sullo sfondo, secondo un video pubblicato da Belta. Ieri il leader bielorusso aveva detto che Minsk non avrebbe "alcun dubbio" nell'usare armi nucleari se dovesse essere aggredita, sottolineando che è stato lui ad insistere con il presidente russo Vladimir Putin affinché schierasse armi nucleari tattiche in Bielorussia

L'ufficio del procuratore ucraino ha reso noto che ieri le truppe russe hanno aperto il fuoco contro un veicolo nella regione nordorientale di Sumy uccidendo sei persone, tra cui due civili e quattro lavoratori forestali. Il veicolo dell'amministrazione viaggiava sul territorio di Seredyno-Budskaya.

MISSILI RUSSI SU ODESSA

Sono tre le persone uccise e altre 13 ferite nell'attacco missilistico russo di stanotte sulla città meridionale di Odessa, ha riferito il Comando meridionale dell'Ucraina. La Russia ha lanciato quattro missili da crociera Kalibr contro la città portuale, due dei quali sono stati abbattuti dalle difese aeree. Uno dei missili ha colpito il magazzino di una catena di negozi provocando un grande incendio e uccidendo tre dipendenti dello store, ha riferito la fonte aggiungendo che sette persone sono rimaste ferite. I detriti dei missili hanno anche danneggiato un centro commerciale, un istituto scolastico, un complesso residenziale e negozi nel centro della città ferendo sei persone. E potrebbero esserci ancora persone intrappolate sotto le macerie nei luoghi degli attacchi, secondo il comando. Le forze ucraine hanno distrutto nella notte tre missili da crociera Kalibr e nove droni d'attacco Shahed-136/131 lanciati dai russi sul Paese: lo ha reso noto su Telegram l'Aeronautica militare, come riporta Ukrinform. In particolare, i russi hanno lanciato quattro missili da crociera Kalibr dall'area del Mar Nero contro la regione di Odessa: tre missili sono stati abbattuti e uno ha colpito un obiettivo civile. Inoltre, i russi hanno lanciato dieci droni d'attacco Shahed-136/131 di fabbricazione iraniana dalla costa orientale del Mar d'Azov in direzione sud-est, nove dei quali sono stati abbattuti. Dalla regione di Rostov, prosegue il rapporto, le forze russe hanno lanciato nella regione di Donetsk sei missili da crociera Kh-22 da quattro bombardieri a lungo raggio Tu-22-M3.

LE PERDITE DI KIEV

I militari ucraini morti o feriti nei primi dieci giorni di controffensiva sono circa 7.500 soltanto lungo la linea di contatto del fronte. Lo ha detto il ministero della Difesa russo citato dall'agenzia Ria Novosti. Nel conto non vengono indicate le perdite di Kiev nei bombardamenti compiuti con i missili in profondità sul territorio ucraino a depositi di armi e munizioni e infrastrutture militari.

L'AVANZATA UCRAINA

Le forze armate ucraine hanno un successo parziale nell'operazione offensiva e negli ultimi tre giorni, sono avanzate in alcune direzioni da 200 metri a 1,4 km e hanno liberato circa 3 chilometri quadrati. Lo ha riferito il portavoce dello Stato Maggiore delle Forze Armate dell'Ucraina Andriy Kovalev, citato dal Military Media Center del ministero della Difesa. "In direzione di Berdyansk, continuano i combattimenti nell'area del villaggio di Makarivka. Ci sono anche battaglie nell'area dei villaggi di Novodanilivka e Novopokrovka ", ha detto Kovalev, spiegando che la Russia ha aumentato il numero di attacchi missilistici e aerei.

AIEA PRESENTA UN PIANO PER LA DIGA

L'Aiea ha presentato al presidente ucraino Volodymyr Zelensky un programma di assistenza al Paese per superare le conseguenze della distruzione della diga di Kakhovka. "Ho presentato al presidente Zelensky un programma di assistenza all'Ucraina basato su tecniche nucleari nei settori della salute umana, della sicurezza alimentare e dell'acqua potabile, della salute degli animali, della gestione del suolo e dell'acqua e nella valutazione della salute delle infrastrutture critiche dopo l'inondazione", ha scritto Grossi su Twitter. Ieri Zelensky ha discusso con Grossi i passi necessari per ridurre al minimo rischi alla centrale nucleare di Zaporizhzhia e ha sostenuto la proposta di inviare un gruppo di esperti dell'Aiea per valutare le conseguenze dell'esplosione della centrale idroelettrica di Kakhovka.

IL BILANCIO

E' salito a sei persone il numero delle vittime dell'inondazione nella sola area di Hola Prystan (occupata dai russi), nella regione di Kherson. Lo riferisce l'amministrazione militare della città indicando che sono stati trovati altri due cadaveri, come riporta Ukrinform. In precedenza Kiev aveva reso noto che almeno 10 persone sono morte e altre 42, tra cui sette bambini, risultano ancora disperse nelle regioni di Kherson e Mykolaiv. Da questa mattina a Hola Prystan, il livello dell'acqua nella parte orientale della città rimane alto, rendendo impossibile l'accesso alle abitazioni. In alcune zone il livello dell'acqua ha raggiunto il metro.

Oltre un milione di ucraini che vivono nei distretti di Nikopolskyi e Kryvorizkyi dell'oblast di Dnipropetrovsk rischiano una carenza d'acqua a seguito della distruzione della diga. A lanciare l'allarme è il capo del consiglio regionale di Dnipropetrovsk, Mykola Lukashuk, citato da Kyiv Independent. "Più di un milione di persone potrebbero rimanere senz'acqua per questo di questo atto terroristico", ha affermato, Lukashuk aggiungendo che già 300.000 persone nell'oblast di Dnipropetrovsk sono rimaste senza un approvvigionamento idrico. Il governo ha stanziato oltre 4 milioni di dollari per fornire alla regione fonti idriche esterne. Secondo Lukashuk, la situazione è più complicata nel distretto di Nikopolskyi, che era quasi interamente rifornito d'acqua dall'ormai distrutto bacino idrico di Kakhovka.

MEDVEDEV: 'LA ZONA SANITARIA IN UCRAINA DOVREBBE CORRERE LUNGO I CONFINI DI LEOPOLI'

L'ex presidente russo e attuale vicepresidente del Consiglio di sicurezza del Paese, Dmitry Medvedev sostiene che la "zona sanitaria" in Ucraina che Mosca potrebbe prendere in considerazione per difendere la Russia dagli attacchi di Kiev, come ha annunciato ieri il presidente russo Vladimir Putin, "dovrebbe correre lungo i confini di Leopoli" - la città a ovest del Paese, a circa 60 km dal confine con la Poloni - coprendo di fatto, quindi, quasi l'intero territorio nazionale. "Ieri il presidente russo ha parlato della necessità di una zona demilitarizzata (sanitaria) per la sicurezza del nostro Paese - scrive Medvedev -. Vista la decisione del nemico di fornire armi sempre più a lungo raggio al regime di Kiev, tale linea dovrebbe correre lungo i confini di Leopoli (la Lemberg polacca) per svolgere un vero ruolo di protezione. Questi saranno i nuovi confini sicuri di quello che una volta veniva chiamato 'Paese 404'", aggiunge riferendosi al messaggio di errore che a volte appare navigando sul web.

La Difesa statunitense non ha ancora confermato le informazioni circolate sui media Usa e sui social a proposito della distruzione di almeno 16 carri armati d'appoggio di fabbricazione americana Bradley in dotazione alle forze armate ucraine nella loro controffensiva. Lo scrive l'Ukrainska Pravda, citando la portavoce del Pentagono Sabrina Singh. "Ho visto questi messaggi, ma non posso confermare (la veridicità) di alcuni dei video e delle immagini, almeno quelli diffusi dai russi", ha detto Singh, aggiungendo che il Dipartimento alla Difesa continua a monitorare la situazione e senza pronunciarsi sull'ipotesi di sostituire i mezzi e l'equipaggiamento militare distrutto.