Ucraina: 'Avanziamo nonostante la forte resistenza russa'

L'esercito ucraino sta "avanzando" sul fronte nonostante la "potente resistenza" delle truppe russe, in particolare nel sud del Paese: lo ha detto la viceministra della Difesa ucraina, Hanna Malyar, durante una conferenza stampa. Negli ultimi dieci giorni le forze ucraine sono avanzate di "oltre tre chilometri" nella zona di Bakhmut (est). Nel sud, ha inoltre riferito, c'è staa "un'avanzata graduale ma decisa" dell'esercito ucraino, anche se "il nemico sta opponendo una forte resistenza". La controffensiva delle truppe ucraine va avanti da una settimana ma Kiev ha attivato solo 3 delle 12 brigate addestrate mentre il grosso delle forze è in stand by. Lo sostengono gli analisti occidentali come riporta Reuters sul suo sito. Le truppe ucraine si trovano a una certa distanza dalla principale linea di difesa della Russia, sostiene Reuters che cita un analista militare polacco che segue da vicino la guerra, Konrad Muzyka. Per gli analisti il grosso delle forze ucraine sono concentrate vicino alla città di Orekhiv nella regione di Zaporizhzhia e Velyka Novoselka nella regione di Donetsk, a circa 80 chilometri a est.

L'Ucraina sta già, di fatto, svolgendo il ruolo di fianco orientale della Nato, proteggendo l'Europa dalla Russia: lo ha detto il ministro della Difesa ucraino, Oleksiy Reznikov, in un'intervista a Voice of America. L'Ucraina, che svolge già il ruolo di fianco orientale de facto della Nato, "proteggendo l'Europa democratica e civile dalla barbara Russia", si aspetta che il blocco chiarisca "quando e come diventeremo membri a pieno titolo dell'Alleanza", durante il vertice della Nato a Vilnius, ha affermato Reznikov.

Le forze russe hanno attaccato Odessa con 13 droni Shahed durante la notte, tutti distrutti dalle difese aeree ucraine. Lo ha reso noto su Telegram il portavoce dell'amministrazione militare regionale Serhiy Bratchuk. Ieri uno dei missili Kalibr lanciati dai russi sulla città portuale ha centrato il magazzino di un supermercato, uccidendo sul colpo tre addetti.

Una persona è rimasta ferita la notte scorsa durante un altro attacco russo contro la città di Kryvyi Rih, nell'Ucraina centro-meridionale, che ha colpito due complessi industriali: lo ha reso noto su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale, Sergiy Lysak, come riporta Ukrinform. "Questa notte il nemico ha attaccato di nuovo Kryvyi Rih con i razzi. Due imprese industriali sono state colpite. Un uomo di 38 anni è rimasto ferito. È ricoverato in condizioni non gravi", si legge nel post. L'attacco ha causato ingenti danni, anche a gasdotti, ha aggiunto Lysak. È la seconda volta che Kryvyi Rih, la città natale del presidente Volodymyr Zelenskiy, viene presa di mira da attacchi russi questa settimana. Martedì mattina almeno 12 persone sono morte e molte altre sono rimaste ferite dopo che un missile ha colpito un condominio e un negozio di alimentari della città.

La difesa aerea russa nella Crimea annessa ha intercettato la notte scorsa nove droni ucraini: lo sostiene l''amministratore russo della penisola, Sergei Aksenov, come riporta Rbc-Ucraina. In particolare, ha spiegato Aksenov su Telegram, sei droni sono stati abbattuti e altri tre sono stati fatti atterrare con l'aiuto di apparecchiature elettroniche. "Un drone è esploso nel distretto di Krasnogvardeisky, nel villaggio di Dokuchaevo", ha aggiunto senza fornire dettagli.

Il Giappone è in trattative per fornire proiettili di artiglieria agli Stati Uniti in modo da potenziare le scorte di munizioni destinate alla controffensiva ucraina contro la Russia: lo riporta il Wall Street Journal, che cita fonti a conoscenza del dossier. In particolare, Tokyo sta valutando la possibilità di fornire proiettili da 155 mm secondo un accordo del 2016 che prevede la condivisione di munizioni nell'ambito della sua alleanza di lunga data con gli Stati Uniti nel settore della difesa.