Uccise senzatetto afroamericano, incriminato ex marine

(ANSA) - WASHINGTON, 14 GIU - Un gran giurì di New York ha votato per incriminare Daniel Penny, l'ex marine statunitense che lo scorso maggio ha ucciso su un vagone della metro di New York il senzatetto afroamericano Jordan Neely. Lo riportano i media americani.

Penny, 24 anni, era stato ripreso da altri passeggeri mentre soffocava il 30enne che soffriva di disturbi mentali.

L'ex marine ha detto di aver agito per difendere se stesso e gli altri passeggeri del treno e che non aveva intenzione di uccidere Neely. I testimoni hanno raccontato che il senza tetto non aveva minacciato nè aggredito nessuno prima che Penny lo buttasse a terra e lo soffocasse. Il video choc di tre minuti e mezzo ripreso dalla persone sulla metro mostrava il marine che bloccava con una presa al collo il giovane; secondo le ricostruzioni lo ha tenuto così per circa 15 minuti. Il sindaco di New York Eric Adams è stato attaccato dalla democratica Alexandria Ocasio-Cortez per non aver condannato chiaramente l'accaduto. (ANSA).