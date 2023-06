Stoltenberg, 'iniziato l'addestramento degli ucraini per F-16'

(ANSA) - BRUXELLES, 15 GIU - "Accolgo con favore la decisione di diversi alleati della Nato di fornire un addestramento per i piloti da combattimento: è importante e ci consentirà, in una fase successiva, di prendere decisioni per la consegna di jet di quarta generazione come, ad esempio, gli F-16. Quando verranno prese le decisioni è troppo presto per dirlo, ma il fatto che l'addestramento sia iniziato ci dà la possibilità di decidere di consegnare gli aerei e i piloti saranno pronti a pilotarli". Lo ha detto il segretario generale Jens Stoltenberg arrivando alla ministeriale difesa. (ANSA).