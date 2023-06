Repubblica Ceca, la grande controffensiva deve ancora iniziare

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - L'Ucraina non ha ancora lanciato una controffensiva su vasta scala: le prime operazioni delle forze di difesa di kiev in diverse direzioni sono il suo "inizio moderato". Lo ha detto il presidente della Repubblica Ceca, Petr Pavel, in un'intervista a Radio Svoboda.

"Abbiamo visto l'inizio, che è, diciamo, moderato. Credo che non abbiamo ancora visto una vera controffensiva. Tutto deve ancora venire. Le definirei operazioni formative basate sulla mia esperienza militare", ha affermato Pavel, come riporta il sito web di Radio Svoboda. (ANSA).