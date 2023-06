Ong, oltre 2.000 morti in Sudan, si combatte da 3 mesi

(ANSA) - KHARTOUM, 15 GIU - La devastante guerra in Sudan che infuria da tre mesi tra l'esercito regolare guidato da Abdel Fattah al-Burhan e le forze paramilitari di supporto rapido (Rsf) di Mohamed Hamdan Dagalo, ha causato oltre 2.000 morti secondo l'organizzazione Armed Conflict Location and Event Data Project Tra le ultime vittime si registra quella di un governatore provinciale della regione del Darfur. I combattimenti iniziati lo scorso 15 aprile, hanno anche causato 2,2 milioni di sfollati, di cui 528.000 fuggite nei paesi vicini, secondo l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim). (ANSA).