'Kiev ha schierato per la controffensiva 3 brigate su 12'

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - La controffensiva delle truppe ucraine va avanti da una settimana ma Kiev ha attivato solo 3 delle 12 brigate addestrate mentre il grosso delle forze è in stand by. Lo sostengono gli analisti occidentali come riporta Reuters sul suo sito.

Le truppe ucraine si trovano a una certa distanza dalla principale linea di difesa della Russia, sostiene Reuters che cita un analista militare polacco che segue da vicino la guerra, Konrad Muzyka. Per gli analisti il grosso delle forze ucraine sono concentrate vicino alla città di Orekhiv nella regione di Zaporizhzhia e Velyka Novoselka nella regione di Donetsk, a circa 80 chilometri a est. (ANSA).