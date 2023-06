Da Usa, Gb, Olanda e Danimarca centinaia di missili a Kiev

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - Stati Uniti, Regno Unito, Paesi Bassi e Danimarca hanno annunciato che collaboreranno per fornire "attrezzature di difesa aerea ad alta priorità all'Ucraina". L'iniziativa "fornirà centinaia di missili di difesa aerea a corto e medio raggio e sistemi associati necessari per proteggere l'infrastruttura nazionale critica dell'Ucraina e garantire ulteriormente il successo delle operazioni di controffensiva nei prossimi mesi", si legge in una nota congiunta pubblicata da Downing Street, che sottolinea come "la consegna dell'attrezzatura è già iniziata e dovrebbe essere completata entro diverse settimane". (ANSA).