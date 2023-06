Corte Ue boccia ricorsi dei cittadini Gb contro la Brexit

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha rigettato in via definitiva i ricorsi presentati da alcuni cittadini britannici contro la Brexit per contestare la perdita dei loro diritti di cittadini europei a seguito del divorzio con l'Ue.

Secondo i giudici di Lussemburgo, "la perdita dello status di cittadini dell'Unione" e "dei diritti" correlati, "è una conseguenza automatica della sola decisione sovrana adottata dal Regno Unito di recedere dall'Ue".