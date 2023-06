Borrell, 'presto incontro Belgrado-Pristina a Bruxelles'

(ANSA) - BRUXELLES, 15 GIU - Nei Balcani "siamo tornati" all'assetto di "gestione delle crisi" ed è per questo che "la prossima settimana porterò le due parti, Belgrado e Pristina, a Bruxelles per un incontro". Lo ha detto l'alto rappresentate della politica estera Ue Josep Borrell arrivando alla Nato per prendere parte all'incontro con i rappresentanti dell'industria della difesa transatlantica. (ANSA).