Australia, governo: no a costruzione nuova ambasciata Russia

(ANSA) - SYDNEY, 15 GIU - Il primo ministro australiano Anthony Albanese ha dichiarato oggi che il suo governo si opporrà alla costruzione di una nuova ambasciata russa vicino al Parlamento australiano, citando preoccupazioni per la sicurezza nazionale.

"Il governo ha ricevuto consigli di sicurezza molto chiari sul rischio rappresentato da una nuova presenza russa così vicina al Parlamento", ha detto Albanese ai giornalisti. La Russia attualmente ha in affitto un terreno vicino al Parlamento a Canberra. Il governo australiano ha già tentato, senza successo di far annullare questo contratto di locazione, firmato per la prima volta nel 2008. Albanese ha annunciato che dopo aver esplorato invano tutte le possibili vie legali il Parlamento avrebbe approvato nuove leggi per bloccare la costruzione dell'ambasciata russa su questo terreno. "Stiamo agendo rapidamente per garantire che il sito affittato non diventi una presenza diplomatica ufficiale", ha affermato il premier. Per il ministro dell'Interno australiano Clare O'Neil la nuova ambasciata che la Russia vuole costruire costituisce un'evidente minaccia alla sicurezza nazionale del Paese: "Il problema principale con la seconda ambasciata russa proposta a Canberra è la sua posizione: è direttamente adiacente alle Houses of Parliament". L'attuale ambasciata russa si trova nel quartiere Griffith, a sud della città. (ANSA).