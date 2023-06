Trump, mia incriminazione è un malvagio abuso di potere

(ANSA) - NEW YORK, 14 GIU - "La mia incriminazione è un malvagio e atroce abuso di potere", afferma Trump attaccando Biden: lui ha tenuto "centinaia di documenti classificati eppure non è successo niente", dice il tycoon. Arrestato e rilasciato, l'ex presidente Usa è comparso in tribunale a Miami dichiarandosi "non colpevole" nei confronti dei 37 capi di accusa mossi nei suoi confronti. I sostenitori di Trump lo acclamano e Trump, dalla sua auto, li saluta e alza il pollice.

