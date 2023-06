Naufragio nel Peloponneso, 59 morti

Sono almeno 59 le vittime del naufragio di un peschereccio avvenuto a sud della penisola del Peloponneso, come annunciato dalla guardia costiera greca. Il naufragio è avvenuto in acque internazionali, a 47 miglia nautiche da Pylos. Il peschereccio ribaltato era lungo 30 metri e almeno 400 persone si trovavano a bordo. Salpato da Tobruch, in Libia, ed era diretto in Italia

Finora sono stati tratti in salvo 104 migranti. Continuano le ricerche dei dispersi.

Finora 14 dei 104 migranti soccorsi, sono stati trasferiti all'ospedale di Kalamata. Verso le 16 ora locale è attesa sul luogo la presidente della Repubblica greca Katerina Sakellaropoulou.