Migranti, 'Nella stiva almeno 100 bambini'

"Ho chiesto a un paziente e mi ha parlato di un gran numero di bambini, circa 100 nella stiva". Lo ha riferito ai media greci il direttore della Clinica Cardiologica dell'Ospedale di Kalamata dove sono ricoverati alcuni sopravvissuti al naufragio del peschereccio.

Agenzia ANSA Naufragio di migranti in Grecia, si teme una strage - Mondo 79 morti e centinaia di dispersi. Alarm Phone: 'Ignorato l'Sos' (ANSA)

"Con gli stati membri e i paesi terzi, dobbiamo fare di più per fermare le reti criminali che ogni giorno mettono a rischio le vite" dei migranti. Lo scrive su Twitter la commissaria europea per la Salute, Stella Kyriakides, esprimendo "profondo dolore" per "la significativa perdita di vite umane e per le persone disperse al largo della costa greca". "Ognuna di loro - sottolinea Kyriakides - è una storia umana che parla di una fuga alla ricerca di una vita migliore".