L'appello del Papa all'Onu: 'è un momento cruciale per l'umanità, stabilità a rischio'

"Stiamo attraversando un momento cruciale per l'umanità, nel quale la pace sembra soccombere davanti alla guerra. I conflitti aumentano e la stabilità è messa sempre più a rischio. Stiamo vivendo una terza guerra mondiale a pezzi che, più passa il tempo, più pare espandersi".

Lo dice il Papa in un messaggio al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. "Il Consiglio, che ha come mandato quello di vigilare sulla sicurezza e sulla pace nel mondo, agli occhi dei popoli pare a volte impotente e paralizzato", afferma il Papa.