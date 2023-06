Bosnia: spara e ferisce insegnante, arrestato 14enne

Una persona è rimasta gravemente ferita in una sparatoria in una scuola nel nord-est della Bosnia e la polizia ha arrestato un adolescente sospettato di aver aperto il fuoco contro un insegnante, hanno annunciato le autorità locali. "Il ragazzo, che non ha ancora 14 anni, è sotto la supervisione della polizia presso la sede della polizia di Lukavac", ha dichiarato il Ministero degli Interni del Cantone di Tuzla. "Le armi da fuoco trovate sono state messe in un luogo sicuro", secondo la stessa fonte.