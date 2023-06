Usa verso nuovo pacchetto aiuti a Kiev da 325 milioni

(ANSA) - NEW YORK, 13 GIU - Gli Stati Uniti si apprestano ad annunciare un nuovo pacchetto di aiuti all'Ucraina da 325 milioni di dollari che include i veicoli da combattimento Bradley e Stryker. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti del Pentagono, secondo le quali il nuovo pacchetto sarà annunciato martedì. Gli aiuti arrivano mentre il capo del Pentagono Lloyd Austin di prepara a partire per Bruxelles per una serie di incontri Nato. (ANSA).