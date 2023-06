Trump in Tribunale a Miami si dichiara 'Non colpevole'

Donald Trump si è dichiarato "non colpevole" di fronte a tutti i 37 capi d'accusa a suo carico nell'ambito delle carte segrete a Mar-a-Lago. "Presentiamo una dichiarazione di non colpevolezza", ha dichiarato al giudice l'avvocato di Trump Todd Blanche. Secondo i reporter presenti, l'ex presidente è rimasto con le braccia incrociate tutto il tempo, con un'espressione di irritazione sul volto. Presente in aula, mentre il giudice Jonathan Goodman leggeva le accuse, anche il procuratore speciale Jack Smith che ha svolto le indagini.

Trump ha poi lasciato il tribunale di Miami. I suoi sostenitori di Trump lo hanno acclamato e, dalla sua auto, li ha salutati alzando il pollice.

Donald Trump ha ascoltato capi d'imputazione a suo carico. Come è successo a Manhattan, l'ex presidente è stato temporaneamente in custodia e ha dovuto sbrigare tutte le pratiche prima di comparire in aula.

"E' un giorno triste per l'America". Lo ha scritto Donald Trump sul suo social media Truth poco prima di arrivare in tribunale. "Siamo una nazione in declino, questa è una caccia alle streghe", ha ribadito l'ex presidente.

Ancora pochi i sostenitori che, sventolando le bandiere con lo slogan 'Make America Great Again', hanno accolto Donald Trump fuori dal tribunale di Miami. Al momento la situazione sempre tranquilla e sotto controllo e ci sono più agenti e giornalisti che manifestanti o curiosi.

Donald Trump è tornato ad attaccare il procuratore speciale Jack Smith su Truth chiamandolo "delinquente", "un pazzo della destra radicale e Trump Hater, come lo sono tutti i suoi amici e la sua famiglia". Quanto al dipartimento di Giustizia, lo ha accusaton di "essere corrotto", "nelle mani di Biden" e di aver "messo apposta le carte negli scatoloni".

Niente manette e nessuna foto segnaletica per Donald Trump all'udienza preliminare al tribunale di Miami per la sua incriminazione. All'ex presidente non verrà chiesto neanche di svuotare le tasche.

Trump show contro Biden alla vigilia dell'udienza a Miami

A presiedere all'udienza preliminare di Donald Trump per la sua incriminazione sarà il magistrato Jonathan Goodman e non il giudice distrettuale Aileen Cannon, che resta comunque in prima linea per il caso dell'ex presidente.

Donald Trump ha trascorso la giornata prima della sua udienza preliminare a cercare un legale qualificato in Florida per rafforzare la sua difesa contro la sua incriminazione. L'ex presidente americano, riporta il Washington Post, non ha comunque avuto molta fortuna: molti degli avvocati visti e contatti hanno detto no al tycoon, in parte per i disaccordi sulla strategia legale da seguire.

L'Fbi sta setacciando i social network e il web per individuare eventuali minacce alla sicurezza in vista dell'udienza di Donald Trump per la sua incriminazione.

Misure di sicurezza stringenti al tribunale di Miami, dove si presenterà Donald Trump per la sua secondo incriminazione. Lo schieramento delle forze dell'ordine nell'area della corte è massiccio fra i timori di scontri e proteste fra pro-Trump e anti-Trump. Non è chiaro da dove l'ex presidente entrerà nell'edificio, se dall'ingresso principale o da quello laterale.