Sindaco Kryvyi Rih, 'il bilancio dei morti è salito a 6'

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - Le forze russe hanno lanciato la notte scorsa sei missili sulla città di Kryvyi Rih, su un totale di 14 lanciati contro l'Ucraina: lo ha reso noto il sindaco, Oleksandr Vilkul, senza specificare quanti siano stati abbattuti. Lo riporta Rbc-Ucraina.

Nell'attacco, ha precisato, sono stati colpiti un condominio di cinque piani e un negozio di generi alimentari.Il bilancio dei morti nell'attacco russo alla città di Kryvyi Rih, nell'Ucraina centrale, è salito a sei: lo ha reso noto su Telegram il sindaco, Oleksandr Vilkul.

"Purtroppo già sei sono morti", ha scritto il primo cittadino della città natale del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. In precedenza era stato riferito che i feriti erano 25 e Vilkulv aveva annunciato che 10 di loro erano gravi e altri tre erano in condizioni critiche.

L'Onu ha condannato oggi fermamente l'attacco russo alla città di Kryvyi Rih, nell'Ucraina centrale, che ha provocato almeno sei morti e oltre 20 feriti.

"L'invasione della Russia ha, ancora una volta, causato vittime e portato sofferenze al popolo ucraino. Questa mattina, un attacco a Kryvyi Rih ha colpito un edificio residenziale, uccidendo e ferendo molti civili. Il diritto umanitario internazionale è chiaro: i civili e le infrastrutture civili non sono un obiettivo!": ha scritto su Twitter la coordinatrice umanitaria delle Nazioni Unite in Ucraina, Denise Brown. (ANSA).