Prigozhin pubblica una foto col signore della guerra Viktor Bout

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - Il capo della milizia privata Wagner Yevgeny Prigozhin ha pubblicato su Telegram una foto con Viktor Bout, il cosiddetto 'signore della guerra' graziato nei mesi scorsi dall'amministrazione Biden in cambio della star del basket Brittney Griner condannata a Mosca a 9 anni per detenzione di meno di un grammo di hashish.

Bout è tornato in Russia dopo aver scontato negli Stati Uniti dieci anni di reclusione. Era stato condannato a 25 anni per aver messo insieme una flotta di aerei che riforniva di armi mezzo mondo, difficilmente senza l'avallo dell'intelligence del suo Paese. (ANSA).