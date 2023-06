Lukashenko, 'se aggrediti useremmo armi nucleari'

(ANSA) - MOSCA, 13 GIU - La Bielorussia non avrebbe "alcun dubbio" nell'usare armi nucleari se dovesse essere aggredita.

Lo ha detto il presidente Alexander Lukashenko, sottolineando che è stato lui ad insistere con il presidente russo Vladimir Putin perché schierasse armi nucleari tattiche in Bielorussia.

L'arrivo di queste armi è previsto per il mese prossimo. Lo riferisce l'agenzia bielorussa Belta, ripresa da quelle russe.

(ANSA).