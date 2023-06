L'Onu è 'profondamente allarmato per i disordini in Senegal'

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - L'Alto commissariato per i diritti umani delle Nazioni Unite (Ohchr) ha espresso "profonda preoccupazione per i disordini ed il clima politico in Senegal, dove almeno 16 persone sono state uccise e più di 500 persone sono state arrestate durante le proteste antigovernative", scaturite dalla condanna a due anni di reclusione nei confronti di Ousmane Sonko, il capo dell'opposizione, per "corruzione di giovani". Lo riporta la Bbc.

L'Ohchr si è inoltre detto preoccupato per le restrizioni alla libertà di parola dopo che la scorsa settimana il governo ha imposto il divieto di manifestare per l'opposizione. (ANSA).