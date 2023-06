L'isola artificiale di Canua non approderà in Costa Azzurra

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - Canua Island, l'isola artificiale galleggiante di 1759 metri quadri nata dall'idea dell'ex velista olimpico Marc Audineau, non getterà l'ancora a largo del comune di Mandelieu-La Napoule in Costa Azzurra.

A renderlo noto in un comunicato sono stati i promotori dell'iniziativa, i quali hanno fatto sapere di dover rinunciare al progetto per non aver ottenuto i permessi necessari e che gli è stato fatto "capire chiaramente che non bisogna aspettarsi nulla per questa estate". I progettisti si ritengono "vittime di una vendetta politica" e hanno accusato gli oppositori di portare avanti "un'ecologia di facciata".

Renaud Muselie, presidente del Consiglio regionale della Provenza-Alpi-Costa Azzurra, si era detto profondamente contrario all'attracco dell'isola in Costa Azzurra, invitando a "rifiutare questa aberrazione ecologica". Anche alcuni membri delle amministrazioni locali e dall'associazione Syllau avevano già denunciato i rischi per l'ambiente causati dall'opera. Per i promotori dell'isola artificiale, però, il dossier presentato era "in qualsiasi punto rispettoso del diritto e della protezione del mare". Opinione non condivisa dalla segreteria di Stato del Mare francese, che ha reso nota la posizione del governo per il quale "lo sviluppo di isole artificiali non è compatibile con la necessità di rafforzare la protezione dell'ambiente marino". (ANSA).