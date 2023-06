'La Cia avvertì l'Ucraina di non attaccare il Nord Stream'

(ANSA) - NEW YORK, 13 GIU - La Cia aveva messo in guardia il governo ucraino dal non attaccare il Nord Stream. L'avvertimento era stato recapitato lo scorso giugno dopo che la Cia aver ricevuto informazioni dall'intelligence olandese su un piano di Kiev per distruggere i gasdotti. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali l'intelligence olandese aveva detto alla Cia che dei sabotatori ucraini stavano cercando di affittare una barca sulla costa del Mar Baltico e volevano usare subacquei per piantare esplosivo lungo i gasdotti. (ANSA).