Kiev, stiamo avanzando in Donetsk e Zaporizhzhia

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - Lo Stato maggiore ucraino ha reso noto che l'esercito sta avanzando con successo in tre aree contemporaneamente: Bakhmut, Toretsk e Berdyansk. Sette insediamenti sono stati liberati, come riferisce Rbc-Ukraine.

In particolare, sono tornati sotto il controllo ucraino le località di Lobkovo, Levadne, Novodarovka (nella regione di Zaporozhzhia), e Neskuchnoe, Storozhevoe, Makarovka, Blagodatnoye (nella regione di Donetsk), ha dichiarato il portavoce dello Stato maggiore Andriy Kovalyov. (ANSA).